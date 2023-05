Americanas inicia processo de prospecção para venda de fatia na Uni.co

A Americanas, em recuperação judicial, informou nesta segunda-feira, 15, que iniciou o processo de Market Sounding para prospecção de interessados na aquisição da participação da Companhia no Grupo Uni.co, conforme previsto no Plano de Recuperação Judicial protocolado pela Companhia perante a 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa explica que prevê a alienação da participação no Grupo Uni.co em processo competitivo, na forma da Lei nº 11.101/2005 (LRF).

A empresa contratou o Citigroup Global Markets Brasil como seu assessor financeiro para a condução do processo de Market Sounding, com o intuito de alcançar interessados.