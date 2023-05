4 dicas para se dar bem no primeiro dia de emprego

O primeiro dia de trabalho normalmente causa certo desconforto, pois, já que “a primeira impressão é a que fica”, é conveniente tomar cuidado para que ela seja a melhor possível. Algumas pessoas acham que devem falar o máximo possível para criar intimidade com os colegas, outras querem dar palpites para demonstrar a eficiência, mas essas podem não ser as melhores atitudes.

A autora do livro Postura Profissional, Rosana Fa, aconselha que, no primeiro dia de trabalho, o profissional se porte de forma simpática, mas deixe que a intimidade e a descontração sejam construídas com o tempo.

O diretor de projetos e coach executivo da Apoema Inteligência em Pessoas, Marcos Tonin, explica que é comum que o profissional se sinta desconfortável no primeiro dia de trabalho, pois ele costuma ser cheio de informações novas e pessoas desconhecidas. No entanto, não é necessário ficar apavorado nem com receio de cometer gafes.

“Coloque-se numa posição de humildade, cumprimente as pessoas, diga de onde veio, o que vai fazer e como pretende se integrar no grupo. Evite discursos de como você foi muito bem na entrevista e como foi escolhido no meio de tantos outros profissionais”, completa.

Ainda de acordo com o profissional, a ideia é ser recebido, e não ficar falando das suas qualidades. “O novo profissional, deve, antes de tudo, entender qual a postura das pessoas da empresa, qual a cultura, se o ambiente é formal ou informal e procurar se adaptar a ele. Isso facilita as coisas”, indica Marcos Tonin.

No primeiro dia de trabalho, tente agir com discrição e conquistar a confiança dos colegas aos poucos (Imagem: Iammotos | Shutterstock)

3. Aja com educação e naturalidade

Segundo Juliana Rizo, diretora executiva do Posh My Style, é comum estar ansioso e cheio de energia no primeiro dia de trabalho. Por isso, é necessário ter cautela para não invadir o espaço de ninguém. “Aja com educação e naturalidade. Seja discreto e não tente ficar íntimo de seus colegas logo no primeiro dia. A confiança e o reconhecimento vêm com o tempo”, recomenda.

4. Seja pontual

A profissional também indica ser simpático e, caso tenha alguma dúvida, perguntar. “Não se esqueça da pontualidade. Chegar atrasado logo no primeiro dia de trabalho é inaceitável. Por isso, procure planejar o trajeto com antecedência e, caso tenha algum imprevisto, ligue avisando”, ressalta Juliana Rizo. Além disso, evite falar do antigo emprego, independentemente se sua experiência foi boa ou ruim.