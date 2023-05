Pimenta: Vamos aprovar marco fiscal e reforma tributária

O ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta (PT), disse neste domingo, 14, que o governo terá sucesso em aprovar a proposta de novo arcabouço fiscal e de reforma tributária. Para Pimenta, a derrubada dos decretos do saneamento pelo Congresso no último dia 3 não representa incapacidade de articulação política do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Eu acredito que nós estamos trabalhando na direção de cada vez mais consolidar a necessidade de aprovação desses projetos, e a nossa articulação é capaz de construir com Pacheco Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, com Lira Arthur Lira, presidente da Câmara, com líderes de todos os partidos as condições políticas necessárias para aprovação desses projetos", disse.

Durante uma feira organizada pelo MST no Parque da Água Branca, em São Paulo, o ministro afirmou que o novo arcabouço fiscal e a reforma tributária são medidas necessárias para que o Brasil possa voltar a crescer e gerar empregos, além de retomar o respeito internacional. Para Pimenta, o País hoje sabe da necessidade de aprovação dessas medidas.

Indagado sobre os ruídos na comunicação do governo, Pimenta avaliou que a comunicação do Planalto tem melhorado e se tornado mais unificada. Para ele, é natural que tenha havido ruídos no início do mandato, especialmente devido à grande quantidade de ex-governadores que se tornaram ministros no governo Lula.