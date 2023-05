Preço médio da gasolina cai dez centavos no Ceará e vai a R$ 5,82

De acordo com pesquisa da ANP, na semana que encerra neste sábado, 13, o combustível estava sendo comercializado no Estado com valores entre R$ 5,15 e R$ 6,21

A gasolina encerrou a semana com preço médio de R$ 5,82 no Ceará. São dez centavos a menos que a média da semana imediatamente anterior, segundo dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Ainda assim, o preço do produto segue como o mais caro do Nordeste e quinto maior do País. Está atrás apenas da média registrada no Amazonas (R$ 6,57), Acre (R$ 6,25), Roraima (R$ 6,04) e Rondônia (R$O Povo 5,99).

A pesquisa foi realizada entre os dias 7 e 13 de maio em 151 postos de combustíveis de 13 municípios no Estado. No período de referência, o preço mínimo encontrado no Estado foi de R$ 5,15 em Fortaleza e o maior de R$ 6,21 em Quixadá.

Em Fortaleza, capital do Estado, a gasolina pode ser encontrada por até R$ 5,99. O preço médio é de R$ 5,83. Queda de 2,18% em relação à semana encerrada no dia 6 de maio deste ano.

Etanol segue sendo menos competitivo

Já o etanol está sendo comercializado no Estado, em média, a R$ 4,62. De acordo com a pesquisa da ANP, o preço mínimo para o produto é de R$ 4,20 e de R$ 5,69 na máxima.

No comparativo com a semana imediatamente anterior houve um recuo nos preços de três centavos na média. Na mínima, houve variação negativa de 2,14%, porém, na máxima, o preço subiu 14%, já que antes custava até R$ 4,99.

Apesar do recuo no preço médio do etanol, o combustível continua menos competitivo que o da gasolina no Ceará. Isso porque a paridade de preços entre os dois combustíveis está em 79,38% e, para ser competitivo, o etanol precisa ser vendido por menos que 70% do preço da gasolina.

Esse percentual é adotado como referência pelo mercado, uma vez que o biocombustível tem menor capacidade calorífica –quantidade de energia liberada durante a combustão.



Diesel

No Ceará, o preço médio do Diesel é de R$ 5,76, mas pode ser encontrado com valores entre R$ 5,25 e R$ 6,16. Na semana imediatamente anterior, o preço médio era de R$ 5,67, e a mínima de R$ 5,27 e a máxima de R$ 6,49.







