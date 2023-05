Plano Safra terá mais R$ 200 milhões em recursos extra

Do montante, R$ 110,8 milhões serão destinados para investimentos

O governo federal anunciou aporte de mais R$ 200 milhões para reforçar o Plano Safra 2022/2023, que ainda está em vigor. De acordo com a portaria do Ministério do Planejamento e Orçamento publicada na sexta-feira, dia 12, serão R$ 110,8 milhões para investimentos.

O restante, na ordem de R$ 89,1 milhões, será alocado em operações de custeio agropecuário.

Os recursos suplementares deverão permitir a equalização de cerca de R$ 8,4 bilhões para aplicação em programas de financiamento do Moderfrota, irrigação e demais investimentos e custeio.

Nos 10 primeiros meses do Plano Safra atual, no período de julho/2022 até abril/2023, o desembolso do crédito rural totalizou R$ 290,43 bilhões.

Para o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, a complementação foi necessária para atender a demanda dos produtores por crédito. “Esses recursos serão suficientes até a chegada do novo Plano Safra, que estamos trabalhando para que não tenha essa deficiência”, explica.

Linha dolarizada

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou recentemente a linha de financiamento rural em dólar com taxa fixa desenvolvida em parceria com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). A linha BNDES Crédito Rural na modalidade com referencial de custo em dólar chegará a um total de R$ 4 bilhões.

"Trata-se de uma linha com condição muito favorável, que permite planejamento e segurança. É um dos instrumentos de que dispomos para fomentar uma agricultura cada vez mais inovadora, digital, de precisão, que reduza custos e riscos", avalia o presidente do BNDES, Aloízio Mercadante.

