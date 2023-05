Dia das Mães: itens de beleza e moda estão entre os presentes mais buscados

Produtos de beleza e moda estão entre os itens mais buscados para presentes no Dia das Mães. É o que aponta levantamento da OLX, com mais de 300 entrevistados, para analisar os padrões de compra dos brasileiros para a data, considerada a de segundo maior movimento do Comércio.

De acordo com a pesquisa, 88% dos respondentes planejam presentear as mães nesta data, outros 24% pretendem presentear a esposa, 15% a sogra e 11% a avó.

Dentre aqueles que estão se planejando para comprar algo, 81,3% apontaram itens de moda e beleza como opção para presentear. Em seguida, aparecem experiências, como jantar fora ou voo de balão, com 27,3%. Empatados estão itens para a casa e eletrônicos com 14,7% cada um.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veja quanto é a intenção de compra de presentes:

entre R$ 50 e R$ 100 - 35%

entre R$ 100 e R$ 150 - 24%

entre R$ 150 a R$ 200 - 15%

mais R$ 200 - 15%

Ao serem questionados sobre o método preferido na hora de pagar a compra, a maioria dos pesquisados, 35%, estão dispostos a pagar no crédito. No Nordeste, inclusive, essa tendência é ainda mais acentuada, de 43%, segundo o estudo.

O levantamento mostra ainda que 22% dos entrevistados pagariam no PIX e 19% à vista no cartão de crédito; 16% aponta a preferência por pagar no cartão de débito; e 9% pagaria com dinheiro.

Sobre o assunto Dia das Mães: dicas de cardápio e receitas para todos os gostos

Bares e restaurantes cearenses projetam crescimento de 72% no Dia das Mães

Dicas especiais de segurança digital para o Dia das Mães

Veja dicas do que comprar para o Dia das Mães com até R$ 50

Mais notícias de Economia