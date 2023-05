10 conselhos para aprimorar a sua comunicação

Ter a habilidade de iniciar, desenvolver e encerrar uma conversa é essencial no nosso cotidiano, já que nos permite estabelecer bons relacionamentos profissionais. Além disso, isso também pode aumentar a autoestima e a autoconfiança, principalmente em situações como a abordagem de um novo cliente ou a participação em eventos de networking, em que saber quebrar o gelo e iniciar uma conversa pode trazer uma sensação de segurança maior.

De acordo com Fernanda de Morais, fonoaudióloga mentora e especialista em comunicação e oratória, para superar a timidez e a dificuldade em conversar com outras pessoas, o primeiro passo é mudar o pensamento. Importante lembrar, ainda, que conversas não precisam ser discursos elaborados, e as melhores são aquelas em que se ouve com atenção.

Comportamento deve ser espontâneo

Mesmo sendo tímido, é possível saber conversar e deixar uma boa impressão na outra pessoa se interessando genuinamente por ela. Para algumas pessoas, construir uma boa conversa pode ser desafiador, contudo, seguindo alguns passos, pode-se estabelecer uma ótima conexão. Primeiro, encontre algo em comum com a outra pessoa. Pode ser profissão, filhos ou interesses, por exemplo. Esse é um ótimo passo para ter assunto.

Outra sugestão é demonstrar interesse pelo outro por meio do olhar, com acenos de cabeça e fazendo perguntas pertinentes para entender com mais detalhes um assunto. Na sequência, também é interessante compartilhar exemplos pessoais do assunto sobre o qual estão conversando. Lembre-se de ser natural e espontâneo.