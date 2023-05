Inflação sobe 0,56% em abril na Grande Fortaleza

No acumulado do ano, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) na Grande Fortaleza registrou alta de 2,53% e de 4,03% no comparativo de 12 meses.

A inflação fechou o mês de abril com alta de 0,56% na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Foi o sétimo mês de aumento consecutivo no indicador. Os dados divulgados nesta sexta-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontam alta em oito dos nove grupos pesquisados.

Dentre os itens que mais subiram no mês estão a passagem aérea (11,97%); o ônibus urbano (9,16%) e o mamão (8%).

No acumulado do ano, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) na Grande Fortaleza subiu 2,53%. Já no comparativo de 12 meses, o aumento foi de 4,03%.

Inflação acumula alta de 4,18% em 12 meses

Os indicadores ficaram abaixo da média inflacionária do Brasil, que apresentou variação de 2,72% e 4,18%, respectivamente. Na passagem de março para abril, o IPCA registrou alta de 0,61% no País.

Em abril, dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, oito apresentaram variações positivas. O maior impacto, de 0,21 ponto percentual, veio dos Transportes (1,10%). Mas, a maior variação, no entanto, veio do grupo Vestuário (1,85%). O indicador foi influenciado pelas variações observadas em roupas masculina (1,59%), feminina (2,79%), infantil (1,83%), e em calçados e acessórios (1,41%).

Já o grupo Alimentação e bebidas subiu 0,20%. Enquanto artigos de residência registrou alta de 0,47%. O grupo Despesas Pessoais apontou estabilidade nos preços.

Confira os itens que mais subiram em abril:

Passagem aérea - 11,97%

Ônibus urbano - 19,16%

Mamão - 8%

Tomate - 7,92%

Laranja - pera - 6,51%

Confira os itens que ficaram mais baratos em abril:

Banana - prata: -5,36%

Fubá de milho: -4,73%

Carne de porco: -4,52%

Cebola: -4,51%

Acém: -4,43%

No Brasil, todas as áreas tiveram alta em abril. A maior variação foi em Campo Grande (0,89%), em função da energia elétrica residencial (6,11%). Já a menor variação foi registrada em Recife (0,16%), influenciada pelas quedas de 3,41% da gasolina e de 2,51% de conserto de automóvel.

Para o cálculo do índice do mês, foram comparados os preços coletados no período de 30 de março a 28 de abril de 2023 (referência) com os preços vigentes no período de 1º de março a 29 de março de 2023 (base).

O IPCA é calculado pelo IBGE desde 1980, se refere às famílias com rendimento monetário de 01 a 40 salários-mínimos, qualquer que seja a fonte, e abrange dez regiões metropolitanas do país, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju e de Brasília.

