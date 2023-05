Haddad se reúne com ministra das Finanças da Índia e prepara troca de bastão do G20

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reuniu-se nesta sexta-feira, 12, com a ministra das Finanças da Índia, Nirmala Sitharama, em uma reunião bilateral durante a cúpula do G7 Financeiro em Niigata, no Japão. O encontro é mais um passo para a troca de bastão do G20: no ano que vem, o Brasil vai assumir a presidência do bloco, hoje ocupada pela Índia. A reunião foi fechada. Pelo lado brasileiro, também participaram a chefe da Secretaria de Assuntos Internacionais da Fazenda, Tatiana Rosito, e o assessor especial Mathias Alencastro.