Fitch reafirma rating BBB da Itália, com perspectiva estável

A Fitch reafirmou, nesta sexta-feira, 12, o rating "BBB" da Itália, com perspectiva estável. Entre as razões que sustentam a nota, a agência destaca a economia diversificada e de alto valor agregado e participação na zona do euro, além de instituições fortes na comparação com pares e Produto Interno Bruto (PIB) per capita maior do que o dobro da mediana dos países de igual rating .

A agência de classificação de risco também elevou suas projeções para o Produto Interno Bruto (PIB) do país em 2023, diante do crescimento da economia acima das expectativas no primeiro trimestre.

Em 2023, a Fitch projeta que o PIB italiano deve avançar 1,2% (de 0,5% previsto anteriormente). Em contrapartida, a agência revisou para baixo sua expectativa de crescimento no próximo ano, de 1,3% para 0,8%, considerando o aperto das condições financeiras. Além disso, é estimado um alta nos investimentos para suportar este crescimento, que deve aumentar a 0,7% comparado com os 0,5% do período pré-pandemia

Segundo a Fitch, pesam sobre o rating do país uma dívida pública muito alta, fundamentos macroeconômicos e fiscais fracos, postura fiscal comparativamente frouxa desde a pandemia, potencial de crescimento econômico moderado e, mais recentemente, o ambiente de rendimento mais alto.