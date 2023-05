Custo da construção por metro quadrado sobe para R$ 1.551,96 no CE

Com alta de 0,31% em abril, o custo da construção, por metro quadrado, chegou a R$ 1 551,96, no Ceará. São 0,45 ponto percentual (p.p.) acima do Índice da Construção Civil (Sinapi) registrado no mês anterior (-0,14%).

Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No Brasil, o índice chegou a 0,27% em abril, ficando 0,07 ponto percentual (p.p.) acima da taxa de março (0,20%).

No Ceará, no acumulado dos últimos 12 meses, o indicador ficou em 8,75%, mantendo praticamente a mesma taxa (8,76%) registrada nos 12 meses imediatamente anteriores. Em abril do ano passado, o índice foi de 0,32%.

De acordo com a pesquisa, do custo total da construção, R$ 976,20 são relativos aos materiais e R$ 575,76 referentes à mão de obra. No mês anterior, o custo havia sido de R$ 1.547,19.

Nordeste tem a maior variação do País



Entre as grandes regiões, o Nordeste registrou a maior variação em abril (0,52%). A região teve alta na parcela dos materiais em sete dos seus nove estados.

Além disso, houve a influência do aumento nas categorias profissionais em Sergipe, estado que registrou a maior alta do mês (2,33%).

Depois do Nordeste, a maior variação veio do Sul (0,47%), seguido pelo Sudeste (0,12%). O Norte (0,07%) e o Centro-Oeste (0,03%) também ficaram no campo positivo.

O Sinapi, uma produção conjunta do IBGE e da Caixa Econômica Federal – Caixa, tem por objetivo a produção de séries mensais de custos e dies para o setor habitacional, e de séries mensais de salários medianos de mão de obra e preços medianos de materiais, máquinas e equipamentos e serviços da construção para os setores de saneamento básico, infraestrutura e habitação.

As estatísticas do Sinapi são fundamentais na programação de investimentos, sobretudo para o setor público. Os preços e custos auxiliam na elaboração, análise e avaliação de orçamentos, enquanto os índices possibilitam a atualização dos valores das despesas nos contratos e orçamentos. Acesse os dados no Sidra.

