Chile: BC mantém taxa básica de juros em 11,25%, em decisão unânime

O Banco Central do Chile decidiu hoje, por unanimidade, manter sua taxa básica de juros em 11,25%. O Conselho afirmou, em nota, que os juros devem permanecer em nível restritivo até sinais macroeconômicos indicarem um processo consolidado de convergência da inflação para a meta de 3%.

Segundo o comunicado, as condições financeiras globais não tiveram mudanças significativas e as incertezas permanecem elevadas. "Destacam-se os receios sobre o desempenho da economia mundial e, no mundo desenvolvido, as potenciais vulnerabilidades de alguns bancos e a evolução do crédito", aponta o banco central.

Contudo, o BC do Chile reafirmou seu compromisso de atuar com flexibilidade, caso riscos internos ou externos para as condições macroeconômicas se materializem. Entre os aspectos positivos, o banco central observa que a inflação desacelerou em várias economias, embora indicadores subjacentes ainda elevados alimentem riscos para sua convergência.