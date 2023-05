Rendimento médio no Ceará foi o quinto menor do Brasil em 2022

O Ceará registrou o quinto pior desempenho do Brasil em rendimento médio mensal da população em 2022 entre as pessoas que possuem algum tipo de ganho.

Segundo levantamento do Rendimento de todas as fontes 2022 (PNAD Contínua), realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), essa renda média no Estado é de R$ 1.736.

Todos os estados do Nordeste ficaram abaixo da média nacional no quesito. O estudo mostra que a população brasileira teve rendimento mensal de R$ 2.533, e o melhor estado nordestino foi o Rio Grande do Norte, com média de R$ 2.055.

Os números do Ceará no quesito são superiores aos de 2021. Houve um aumento de R$ 30 na renda média na passagem do ano, mas ainda assim, o Estado cresceu menos do que outras unidades da federação, saindo da 10ª para a quinta pior colocação. Os quatro piores são Maranhão, Bahia, Alagoas e Pernambuco.

O Nordeste também é destaque negativo na renda média domiciliar per capita, que considera todos os residentes da casa, incluindo os que não possuem nenhum tipo de ganho. Foi registrado o valor de R$ 1.011 no quesito, o pior entre as regiões.

O Ceará teve desempenho parecido, com média de R$ 1.037, um crescimento de 5,8% ante 2021, chegando a R$ 9,6 bilhões em 2022.

