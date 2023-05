Opep mantém previsão de crescimento do PIB global em 2023, em 2,6%, e do Brasil em 1%

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) manteve sua projeção de alta do Produto Interno Bruto (PIB) global em 2023, em 2,6%, segundo documento mensal publicado nesta quinta-feira, 11.

A Opep também reafirmou sua projeções de crescimento para este ano dos Estados Unidos, em 1,2%, e da zona do euro, em 0,8%.

No caso da China, o cartel segue prevendo expansão de 5,2% em 2023.

Brasil

No relatório, a Opep manteve a produção para o crescimento econômico do Brasil em 2023 em 1,0%, com desaceleração após o avanço de 2,9% do ano anterior.

Os juros e a inflação elevados deve provocar desaceleração, afirma o documento, com espaço fiscal "limitado" para investimentos domésticos.