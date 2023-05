Locaweb: lucro líquido ajustado soma R$ 33,4 mi no 1º trimestre, alta anual de 12,2%

A Locaweb Company reportou lucro líquido ajustado de R$ 33,4 milhões no primeiro trimestre de 2023, alta de 12,2% ante igual intervalo de 2022. No critério não ajustado, a cifra ficou em R$ 7,2 milhões, avanço anual de 59,7%.

Já o Ebitda ajustado ficou em R$ 51,7 milhões entre janeiro e março, 57,1% acima do registrado um ano antes. A margem Ebitda ajustada, por sua vez, foi de 17,1%, 3,8 pontos porcentuais de alta na mesma base comparativa.

A margem Ebitda ajustada de Commerce apresentou expansão de 4,8 pontos porcentuais, relacionada principalmente à melhora das margens das empresas adquiridas, segundo o release de resultados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A receita operacional líquida subiu 21,7% no primeiro trimestre de 2023 quando comparado a igual intervalo do ano anterior, atingindo R$ 302,8 milhões. Ao considerar cinco maiores empresas adquiridas, que juntas representam cerca de 85% do total da receita líquida das aquisições, o crescimento no primeiro trimestre de 2023 foi de 42,4%.

No segmento de Commerce, a receita líquida apresentou crescimento de 38,8% ao somar R$ 200,1 milhões, com representação de 66% da receita líquida total do grupo.

O GMV de Plataforma de E-commerce, principalmente pela aceleração da venda em lojas próprias dos clientes da companhia, apresentou crescimento de 13,5%, atingindo R$ 2,8 bilhões no período.

Os custos e despesas operacionais totais da Locaweb chegaram a R$ 281,6 milhões. Com isso, apresentaram crescimento de 15,5% na comparação anual, representando uma queda de 5 p.p. sobre a receita líquida dos respectivos períodos.

Enquanto isso, a base de assinantes de plataforma cresceu 27,4%, passando de 134,7 mil assinantes entre janeiro e março de 2023 para 171,5 mil no primeiro trimestre deste ano.