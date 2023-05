JBS registra prejuízo líquido de R$ 1,5 bi no 1º trimestre reverte lucro de R$ 5,142 bi

A JBS encerrou o primeiro trimestre de 2023 com prejuízo líquido de R$ 1,5 bilhão ante lucro líquido de R$ 5,142 bilhões, ou R$ 2,29 por ação, verificado em igual período de 2022, informou a empresa. A receita líquida foi de R$ 86,683 bilhões, queda de 4,6% em relação aos R$ 90,866 bilhões do primeiro trimestre do ano passado. Já o Ebitda ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) diminuiu 78,6%, passando de R$ 10,084 bilhões para R$ 2,162 bilhões. A margem ficou em 2,5%.

A dívida líquida da companhia somou R$ 83,746 bilhões, 26% superior ao reportado em igual trimestre de 2022, de R$ 66,488 bilhões. Em dólares, a dívida líquida aumentou 17,5%, de US$ 14,033 bilhões para US$ 16,484 bilhões. Já a alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda, ficou em 3,14 vezes em reais e 3,16 vezes em dólares no primeiro trimestre, contra 1,36 vez e 1,53 vez, respectivamente. Na comparação com o índice do trimestre anterior, o último de 2022, a alavancagem estava em 2,29 vezes em reais e em 2,26 vezes em dólares. O resultado financeiro líquido da empresa ficou negativo em R$ 1,55 bilhão, contra um resultado também negativo de R$ 210,073 milhões no primeiro trimestre de 2022.

Por unidade de negócio, o Ebitda ajustado da JBS Austrália recuou 104%, seguido pela JBS Beef, que caiu 97,2%, JBS USA Pork, com queda de 81,2%, enquanto o da Seara recuou 76,1% e o da Pilgrim's Pride caiu 56,5%. O Ebitda ajustado da JBS Brasil diminuiu 32,3%.

No primeiro trimestre do ano, a Seara teve receita líquida 8,9% maior do que em igual período do ano anterior, para R$ 10,329 bilhões. A companhia atribui o resultado a um aumento de 7% no volume vendido e de 2% no preço médio de venda.

As vendas no mercado interno, que responderam por metade da receita da unidade, totalizaram R$ 5,2 bilhões, aumento de 13,5% ante igual período de 2022. No mercado externo, a receita líquida da Seara foi de US$ 991 milhões, um crescimento de 5,3% em relação ao primeiro trimestre de 2022. "No trimestre, a queda do preço foi resultado do excesso de oferta de aves global, impactando os preços em dólares", diz a empresa em comunicado.

A JBS Brasil apresentou receita de R$ 12,2 bilhões, queda de 15% ante o primeiro trimestre de 2022. A JBS disse que no mercado doméstico o cenário macroeconômico continua bastante desafiador, pressionando o consumo de carne bovina. "A venda na categoria de carne bovina in natura caiu 5% na comparação anual, apesar da queda de 6% dos preços médios, parcialmente compensado pelo aumento de 1% nos volumes", aponta a empresa, no comunicado. Já no mercado externo, a receita foi 39% menor na mesma base comparativa.

Na América do Norte, a receita líquida no período foi de R$ 27,4 bilhões, 5,6% a menos em relação ao primeiro trimestre, com um Ebitda ajustado de R$ 116 milhões, e margem Ebitda ajustada de 0,4%. Esses resultados incluem o impacto da apreciação de 0,6% do câmbio médio, que foi de R$ 5,22 no primeiro trimestre de 2022 para R$ 5,19 agora. A oferta de gado se manteve baixa, prejudicando as margens da JBS USA Beef.