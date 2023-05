Empresa francesa entra na lista para investir em hidrogênio verde no Ceará

A empresa francesa Voltalia assinou memorando de entendimento (MoU) com o Governo do Ceará nesta quinta-feira, 11 de maio, durante a World Hydrogen 2023, que acontece em Roterdã, nos Países Baixos (Holanda).

Com a assinatura, realizada em uma das principais feiras de hidrogênio verde do mundo, está prevista a cooperação para a estruturação de projeto da empresa para produção do H2V e derivados no Estado, com colaboração com universidades locais e centros tecnológicos.

Portanto, as partes se comprometem a cooperar no desenvolvimento de projeto de hidrogênio verde, amônia verde e e-metanol.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Também faz parte do compromisso a capacitação de mão de obra local, a estruturação de uma cadeia de suprimentos (supply chain) adequada e condições otimizadas para uma unidade de produção dentro da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará.

Participaram da assinatura o CEO do Grupo Voltalia, Sebastien Clerc; o CEO da Voltalia Brasil, Robert Klein; po secretário do Desenvolvimento Econômico do Ceará, Salmito Filho; e o presidente do Complexo do Pecém, Hugo Figueirêdo.

Também estiveram no local Carlos Prado, vice-presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), e Joaquim Rolim, secretário executivo da Indústria do Ceará

“Essa parceira com a Voltalia reforça a instalação do nosso hub de hidrogênio verde, que será um divisor de águas no Ceará, impactando diretamente na economia, na criação de empregos e no aproveitamento da nossa mão de obra local”, frisa em anúncio, Hugo Figueirêdo.

Com os acordos dos últimos dias, mais o corredor marítimo de hidrogênio verde na quarta-feira, 11, já são contabilizados 30 acordos com empresas para o hub.

O do corredor entre o Complexo do Pecém e o Porto de Roterdã visa interligar de ponta a ponta a cadeia de suprimentos para hidrogênio verde, incluindo produção no Pecém e recebimento e distribuição no Porto de Roterdã, para atender à demanda nos Países Baixos e em outros países da Europa.

O acordo inclui o compromisso da Parceria de Portos Verdes (Green Ports Partnership) entre o Estado do Ceará e a Holanda.

Assinaram a criação do corredor: o Complexo Industrial e Portuário do Pecém, Porto de Roterdã (Havenbedrijf Rotterdam), AES Brasil, Casa dos Ventos, Nexway, Fortescue e EDP.

Vale destacar que nesta terça-feira, dia 9, houve uma assinatura específica entre o Complexo do Pecém com outras 13 instituições de cinco países com o intuito de acelerar os projetos de inovação em hidrogênio verde também.

Neste caso, durante um ano, essas instituições (universidades, hubs de inovação e portos) trabalharão em conjunto buscando soluções inovadoras para a cadeia de H2V.

A iniciativa é da holandesa Platform Zero e conta com representantes de seis países (Austrália, Brasil, Chile, Países Baixos, Portugal e Reino Unido). A carta de intenção foi assinada no primeiro dia de atividades do World Hydrogen 2023.

Conheça o grupo Voltalia

A Voltalia é um investidor internacional no setor de energia renovável que produz e vende eletricidade gerada a partir de instalações eólicas, solares, hidráulicas, de biomassa que possui e opera, além de possuir soluções de armazenamento. Conta hoje com mais de 1.500 colaboradores.

Veja a lista as 30 empresas que assinaram com o Ceará