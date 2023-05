Chinesa BYD integra venda de kits solares em concessionárias de veículos

Via aplicativo, multinacional promete orçamento instantâneo em entrada agressiva no mercado de geração distribuída

O aumento da demanda por energia elétrica acompanhado pela maior participação de pessoas físicas e jurídicas na geração distribuída (quando o usuário produz a própria energia) motivou uma entrada agressiva da chinesa BYD neste mercado. Em evento na sede de Campinas (SP) nesta quinta-feira, 11, a empresa informou que vai comercializar kits fotovoltaicos nas concessionárias onde são vendidos os carros da montadora.

No Brasil desde 2015, a BYD atua em diferentes segmentos, tem fábricas em Campinas e negocia a compra da antiga unidade da Ford na Bahia. Hoje, o mercado brasileiro é alvo de empilhadeiras, vans, caminhões, furgões e automóveis elétricos da companhia.

Há ainda subsidiárias na produção de módulos fotovoltaicos, fabricação de baterias de fosfato de ferro-lítio, além de ser responsável pelos projetos do VLT de Salvador e da Linha 17 - Ouro de São Paulo.

“Em breve, toda pessoa interessada em um carro elétrico também terá à disposição uma forma sustentável de geração de energia. É assim que nasceu a BYD, é assim que queremos construir um ecossistema cada vez mais limpo”, diz Marcelo Taborda, diretor de vendas da BYD Energy.

Atuação da empresa no Ceará

A investida não teve números revelados, mas tem no Ceará um dos mercados em potencial. O Estado é o segundo do Nordeste - atrás apenas da Bahia - em potência instalada na geração distribuída. São 664,5 megawatts e 3,3% de participação na potência instalada no Brasil.

No Ceará, a chinesa inaugurou a sétima concessionária da marca no País em parceria com o grupo Carmais em outubro de 2022. Os cinco modelos, entre híbridos e totalmente elétricos, levaram a companhia à liderança no nicho de segmento premium local entre janeiro e março, quando comercializou 33 unidades no Estado.

Mais uma possibilidade de negócio da BYD em terras cearenses é um centro de distribuição para os produtos fabricados no Brasil. O projeto ainda está em negociação e tem Pernambuco na disputa também, mas tem o segundo semestre como horizonte para o início da operação.

Kits financiados

O financiamento pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), via Finame, é destacado pela BYD como vantagem aos clientes que optarem pelos kits da companhia, que prometem 25 anos de garantia no desempenho e de 10 anos no produto.

Mas a plataforma lançada pela empresa não está restrita às concessionárias. Instaladores certificados com a companhia poderão fazer uso do aplicativo no qual, a partir de informações básicas, deve emitir o orçamento instantâneo do projeto.

"A novidade ajuda, principalmente, quando o técnico está em uma visita e que ele eventualmente precisa realizar uma nova cotação, tudo na palma da mão”, explica Taborda, informando que 80 empresas já devem fazer uso do sistema em todo o País.

*O jornalista viajou a Campinas (SP) a convite da BYD