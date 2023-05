BoE ajustará juros conforme necessário para atingir meta de inflação, diz Bailey

O presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Andrew Bailey, destacou nesta quinta-feira, 11, que o BC britânico irá ajustar as taxas de juros conforme necessário para alcançar a meta de inflação. Durante coletiva de imprensa, após a elevação de 25 pontos-base (pb) nos juros do Reino Unido, Bailey destacou que os riscos inflacionários apontam para cima, mas isso não significa que o BC não alcançará a meta prevista de 2% ao ano.

Ele destacou ainda que tem boas razões para acreditar que a inflação irá cair fortemente a partir de abril e que a inflação está no caminho para desacelerar a metade até o fim do ano.

Entretanto, segundo Bailey, as previsões dependem das pressões salariais e "o núcleo da inflação segue acima das projeções, refletindo choques externos".

Falando especificamente da inflação, Bailey destacou que a previsão é que as pressões comecem a desacelerar, assim como o crescimento salarial.

Peso dos juros na economia

O presidente do Banco da Inglaterra alertou que as elevações de juros anteriores no Reino Unido deverão começar a pesar na economia do país nos próximos trimestres. A declaração foi dada durante coletiva de imprensa, que seguiu a decisão do BoE de elevar os juros do Reino Unido em 25 pontos-base (pb).

Segundo o presidente do BC, a revisão do Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido, apesar de descartar a recessão em 2023, indica ainda um quadro "modesto". Mas ele acrescenta que a política fiscal deverá ajudar a acelerar o PIB do país.