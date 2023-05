Alckmin anuncia aval britânico para desburocratizar exportação de frango brasileiro

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, anunciou o aval do Reino Unido para a desburocratização da exportação de frango do Brasil ao país, em que os exportadores de carne de frango passarão a ter custo zero para a emissão de Certificados de Origem para o mercado. De acordo com Alckmin, haverá um esforço para fortalecer o empreendedorismo e possibilidade de crédito no País.

"O Reino Unido já aceitou, é tudo digitalizado, não paga mais nada, zero, não tem taxa digital, sai na hora, desburocratizou", disse o ministro, após reunião com o presidente do Sebrae, Décio Lima, nesta quinta-feira, 11, para traçar prioridades para o empreendedorismo.

De acordo com ele, o próximo passo é a União Europeia. Ao desburocratizar os procedimentos ao comércio exterior, Alckmin destaca que há uma redução de custos e estímulo à atividade econômica nacional.

Os Certificados de Origem são necessários para o ingresso de produtos nos mercados da União Europeia e do Reino Unido, com descontos nas tarifas de importação cobradas por aqueles destinos. Com a nova medida, esses documentos serão emitidos digitalmente, fazendo com que o exportador não precise enviar o documento físico ao exterior.

Ao comentar sobre a reunião, Alckmin disse que o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) trabalhará com o Sebrae com foco também na micro e pequena empresa, além do oferecimento de crédito, exportação e treinamentos. "Trabalho muito proveitoso", classificou.