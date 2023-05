Redenção e Maracanaú discutem criação de dois novos polos industriais no Estado

Representantes desses municípios se reuniram com o presidente do Centro Industrial do Ceará (CIC) e com prefeito de Maranguape, onde está sendo implantado um polo multissetorial

Representantes dos municípios de Maracanaú e Redenção se reuniram com o presidente do Centro Industrial do Ceará (CIC), Marcos Soares, e com o prefeito de Maranguape, Átila Câmara (SDD), para discutir a proposta da criação de dois novos polos industriais no Ceará.

Atualmente, o Estado conta com um polo químico em Guaiúba (em expansão) e um polo multissetorial (em implantação) em Maranguape, além dos distritos industriais de Maracanaú, São Gonçalo do Amarante (Pecém), Caucaia e da região do Cariri. “Esses distritos são soltos, onde apenas o município ou o Estado destinam uma área e não fazem a estruturação”, explicou Soares.

O presidente do CIC afirmou que, no caso dos polos, “as vantagens é que eles são organizados com gestão em áreas comuns na parte da segurança, desenvolvimento de produtos, processos e logística, além do compartilhamento de várias ações”. Os novos polos seriam implantados justamente em Maracanaú e Redenção. O prefeito desse último município, Davi Benevides (PDT) também participou da reunião.

Ao citar a importância de incluir o segmento educacional, incluindo as universidades, na criação desses polos, Marcos Soares lembrou que “quando o polo de Guaiúba foi concebido a grade curricular da escola profissionalizante de lá foi readequada. Estivemos no entorno de Maracanaú e Baturité, onde tem os institutos federais. Mostramos que o setor químico ia para lá e eles adequaram os seus quadros de graduação e pós-graduação por segmento”.



