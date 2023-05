Petrobras reitera compromisso com preços competitivos e em equilíbrio com o mercado nacional

A Petrobras esclareceu nesta quarta-feira, 10, que os ajustes de preços de seus produtos são realizados "no curso normal" de seus negócios, em razão do contínuo monitoramento dos mercados. Segundo a empresa, esse procedimento compreende, dentre outros, a análise diária do comportamento dos preços que pratica, relativamente às cotações internacionais, o seu market share, dentre outras variáveis, "sempre observando as práticas de governança e os procedimentos internos aplicáveis".

O comunicado da Petrobras vem na sequência de notícias que circulam nesta quarta-feira na mídia dando conta de que a companhia deve anunciar, na semana que vem, uma redução de até R$ 0,30 no preço do litro da gasolina nas refinarias, o que significaria uma diminuição de cerca de 10%.

Por fim, sem negar ou confirmar tal ajuste nos preços, a Petrobras ratifica seu compromisso com a prática de preços competitivos e em equilíbrio com o mercado nacional, ao mesmo tempo em que evita o repasse imediato das volatilidades externas e da taxa de câmbio causadas por eventos conjunturais, acrescenta a companhia.