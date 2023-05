CPI da Alemanha (final) sobe 7,2% na comparação anual de abril, conforme o previsto

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Alemanha desacelerou para 7,2% em abril, ante 7,4% em março, segundo leitura final divulgada nesta quarta-feira, 10, pela Destatis, como é conhecida a agência de estatísticas do país. O resultado confirmou a expectativa de analistas consultados pelo FactSet. Na comparação mensal, o CPI alemão subiu 0,4% em abril, também de acordo com o consenso do FactSet.