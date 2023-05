BC: análises continuam indicando não haver risco relevante para estabilidade financeira

O Banco Central (BC) avaliou nesta quarta-feira, 10,, por meio do Relatório de Estabilidade Financeira (REF) do segundo semestre de 2022, que os resultados das análises realizadas continuam indicando que não há risco relevante para a estabilidade financeira no Brasil.

"Os testes de estresse de capital e de liquidez demonstram que o sistema bancário se mantém resiliente. O Sistema Financeiro Nacional (SFN) permanece com capitalização e liquidez confortáveis e provisões adequadas ao nível de perdas esperadas", disse o documento divulgado nesta quarta.

Segundo o BC, o sistema bancário permanece com liquidez confortável para manter a estabilidade financeira e o regular funcionamento do sistema de intermediação.

O órgão afirmou que permanece a tendência de convergência das taxas de captação praticadas pelos diferentes segmentos bancários, o que reflete a maior concorrência por funding, inclusive via plataformas.

Em relação à base de capital, o regulador do sistema financeiro avaliou que continua sólida. O Índice de Basileia atingiu 16,0% em dezembro de 2022, contra 16,1% em junho. No Brasil, o índice a ser obedecido é de 8%.

"A capitalização permanece confortavelmente acima dos mínimos regulamentares. A margem de capital regulatório não é restrição para a expansão da oferta de crédito de forma sustentável", avaliou o BC.