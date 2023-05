Yduqs tem lucro líquido de R$ 149,5 mi no 1º trimestre, aumento de 96,6%

A Yduqs reportou lucro líquido de R$ 149,5 milhões no primeiro trimestre de 2023, resultado 96,6% maior ante os R$ 76 milhões registrados no mesmo período de 2022. Já o lucro líquido ajustado foi R$ 155,9 milhões frente lucro de R$ 96,1 milhões na mesma base de comparação.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi de R$ 494,4 milhões entre janeiro e março, um aumento de 24,8% em relação a igual intervalo do ano passado, quando a companhia reportou Ebitda de R$ 396,2 milhões. Já o Ebitda ajustado foi 21% maior, totalizando R$ 484,4 milhões. A margem Ebitda ajustada foi de 36,9%, 3,3 pontos porcentuais acima no comparativo anual.

A receita líquida registrou crescimento de 10,1%, alcançando R$ 1,313 bilhão no primeiro trimestre de 2023 contra R$ 1,193 bilhão nos resultados de um ano antes. Os segmentos Premium e Ensino Digital totalizaram 59% da receita líquida total da companhia, um aumento de 6 p.p. em relação ao mesmo período do ano anterior.

A companhia destaca em seu release de resultados que a forte captação do Ensino Digital, que ultrapassou no período a marca de 500 mil alunos, e a retomada dos preços no ensino presencial se somaram ao consistente crescimento de dois dígitos do Premium, levando à Yduqs "ao maior Ebitda trimestral de todos os tempos".

No Ensino Digital, especificamente, o aumento de R$ 83,7 milhões na receita é explicado também pelo aumento de ticket, tanto da captação quanto do aluno veterano com mais de um ano.

No segmento Premium, o crescimento de R$ 59,7 milhões na receita líquida é muito em razão do aumento na base de graduação de Medicina (+14,2%) e de graduação do Ibmec (+8,7%), associado ao forte crescimento da captação (+24,5%), em especial pela abertura da nova unidade em São Paulo. A companhia aponta também o aumento dos preços do aluno veterano com mais de um ano, na graduação de Medicina e Ibmec e aquisição da Hardwork.

Já o segmento Presencial foi o único que sofreu uma redução no período de R$ 23 milhões, resultado do baixo desempenho da captação. Por outro lado, segundo a Yduqs, o crescimento da renovação, combinado com o aumento tanto do preço de captação quanto do aluno veterano com mais de um ano, compensou em parte o resultado.

O resultado financeiro da companhia apresentou uma piora de R$ 27,5 milhões, o representa uma alta de 19,1% entre o primeiro trimestre de 2023 e de 2022, fechando o período negativo em R$ 171,8 milhões.

Já a dívida líquida (excluindo arrendamento mercantil) encerrou o período totalizando R$ 2,687,9 bilhões, com uma relação dívida líquida/Ebitda ajustado (LTM) de 1,74x, 0,05 ponto porcentual acima do 1,69x registrado um ano antes.