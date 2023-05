Vendas de carros na China ganham força em abril com alívio na guerra de preços

As vendas de carros na China ganharam força em abril, impulsionadas pela demanda reprimida, à medida que consumidores foram às compras em meio a um alívio na guerra de preços entre as montadoras.

No mês passado, as vendas de carros de passeio cresceram 55,5% ante abril de 2022, a 1,63 milhão de unidades, favorecidas por uma fraca base de comparação marcada por restrições contra a covid-19, segundo dados da associação chinesa do setor. Em relação a março, as vendas aumentaram 2,2%.

Já no acumulado dos quatro primeiros meses de 2023, as vendas diminuíram 1,3% ante igual período do ano passado, influenciadas principalmente por um tombo de 38% em janeiro. Fonte: Dow Jones Newswires.