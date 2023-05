McCarthy diz que reunião com Biden não gerou progressos em negociações por teto da dívida

O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, afirmou que não houve progressos nas negociações para resolver o impasse pelo teto da dívida, após reunião com o presidente americano, Joe Biden, e outras lideranças do Congresso na Casa Branca nesta terça-feira, 9.

McCarthy informou que um novo encontro foi marcado para a próxima sexta-feira, 12. O republicano condiciona a elevação do limite a cortes profundos nas despesas. Segundo ele, Biden não identificou uma única área em que estaria disposto a reduzir os gastos.

"Fiz ao presidente esta pergunta simples: ele não acredita que haja algum lugar onde possamos encontrar economias?", disse ele a repórteres no jardim da Casa Branca, após a reunião.

McCarthy lembrou ainda que a Câmara aprovou, no mês passado, um projeto de lei que propõe a elevação do teto em troca de corte dos gastos, mas que os democratas no Senado se recusaram a tramitar a proposta.

O líder republicano no Senado, Mitch McConnell, disse que os Estados Unidos nunca deram calote na dívida pública e "nunca vão dar". O Departamento do Tesouro estima que, se o teto não for elevado antes de junho, o país corre o risco de entrar em uma situação inédita de default.