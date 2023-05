Gasolina volta a registrar maior valor no ano no Ceará; diesel opera em queda

O litro da gasolina comum no Ceará teve uma alta de 0,12% e atingiu o valor médio de R$ 5,92, o maior registrado no ano no Estado. Os dados são da pesquisa semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), realizada entre 30 de abril e 6 de maio. Na ocasião, 143 postos foram analisados.

O valor é R$ 0,02 mais caro em relação à semana anterior, que até então tinha o preço médio mais elevado do ano no Ceará.

O custo mínimo encontrado pela pesquisa no Estado teve um aumento de R$ 5,35 para R$ 5,52, em um posto de Maracanaú. Já o máximo foi visto em Itapipoca, a R$ 6,05, valor menor do que o recorte anterior, que era de R$ 6,21.

Com os valores divulgados, a gasolina no Ceará segue como a mais cara do Nordeste e a quinta do Brasil, ficando atrás de Rondônia, Roraima, Acre e Amazonas, este último com o valor médio de R$ 6,58, o maior do Brasil. O preço mais barato está no Amapá, onde o litro está custando, em média, R$ 5,15.

A gasolina aditivada, analisada em 120 estabelecimentos, também registou alta de R$ 0,03 em relação à semana anterior no Estado, chegando ao preço médio de R$ 6,06, sendo o mínimo de R$ 5,61 e o máximo R$ 6,37.

Diesel em queda

Após a redução no diesel para as distribuidoras pela Petrobras, o preço do combustível vem operando em queda no Ceará. O S10 está com o valor médio de R$ 5,77, três centavos a menos que a semana anterior, sendo o mínimo R$ 5,15 e o máximo R$ 6,79. Enquanto o S500 caiu R$ 0,05 e aparece com média de R$ 5,86, indo de R$ 5,57 a R$ 6,20.

A queda no diesel S10 chega a 14,14%, comparado ao início do ano. Já no comum a baixa é de 12,80%.

Preço do etanol

Em relação ao valor do litro do etanol hidratado, pesquisado em 129 postos de combustíveis, o valor médio no Ceará é de R$ 4,65, quatro centavos a mais do que na semana anterior. O preço mínimo encontrado foi de R$ 4,29 e o máximo de R$ 5,69.

Preço do gás de cozinha

Já o gás de cozinha de 13 kg, pesquisado em 99 estabelecimentos no Ceará, teve pequena oscilação de R$ 109,44 para R$ 109,14 no valor médio. O valor mínimo registrado foi de R$ 95,00 e o máximo de R$ 123,00, os mesmos encontrados na última pesquisa.

VEJA OS DADOS NACIONAIS DA PESQUISA ANP

