Focus sinaliza queda das projeções de inflação, diz Galípolo

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, comentou nesta terça-feira, 9, sobre a tendência de desaceleração da inflação e elogiou o colchão de reservas internacionais do País.

Após a ministra do Planejamento, Simone Tebet, falar que acredita em uma surpresa boa com a desaceleração da inflação, Galípolo observou que o boletim Focus também traz projeção de queda no indicador.

Ao elogiar as reservas internacionais do País, o secretário disse que "ter reservas no montante que temos é uma herança ultra positiva do governo Lula anterior". "Outros países emergentes passam por dificuldade por restrição de reservas", afirmou.