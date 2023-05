EUA/Biden: Deixei claro que default não é uma opção, somos uma nação que paga suas contas

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que "deixou claro" durante reunião com congressistas americanos que o default "não é uma opção". "Somos um país que paga suas contas", defendeu, em coletiva de imprensa após o encontro.

Biden voltou a afirmar que é função constitucional do Congresso aprovar o teto da dívida, observando que negociações sobre ajustes orçamentários poderiam ocorrer após "tirar da mesa" a ameaça do default. O impasse sobre a questão permanece e os líderes devem se encontrar novamente para continuar as negociações nesta sexta-feira, 12.

O presidente americano alertou novamente que a inadimplência ou atraso do país nos pagamentos poderia levar a economia a uma recessão, resultando na perda de 8 milhões de empregos. "Acho que McCarthy e republicanos do Congresso sabem como seria desastroso", comentou.