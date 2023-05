Tesouro pagou R$ 785 milhões em dívidas garantidas dos Estados em abril

O Tesouro Nacional informou, nesta segunda-feira, 8, que a União pagou R$ 785,03 milhões em dívidas garantidas dos entes subnacionais no mês de abril. Em 2023, esses pagamentos já somam R$ 3,88 bilhões, de acordo com os dados do Relatório de Garantias Honradas pela União em Operações de Crédito e Recuperação de Contragarantias.

De acordo com o relatório, neste mês foram pagas dívidas de seis Estados. O maior valor pago foi em garantia de dívidas do Rio de Janeiro, com R$ 318,4 milhões neste mês. No acumulado de 2023, a União já honrou R$ 782,03 milhões para o Rio de Janeiro. O Estado já ingressou no regime de recuperação fiscal (RRF), para sanear as contas públicas.

Como o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mostrou na última semana, o Conselho de Supervisão do RRF do Rio de Janeiro considerou o Estado inadimplente.

A União também honrou o montante de R$ 280,59 para Minas Gerais. No primeiro quadrimestre de 2023, a União já garantiu o pagamento de R$ 1,43 bilhão para Minas Gerais.

Os outros Estados que tiveram dívidas honradas pela União em abril foram Goiás (R$ 78,69 milhões), Rio Grande do Sul (R$ 60,54 milhões), Pernambuco (R$ 43,61 milhões) e Piauí (R$ 3,19 milhões).