Japão/BoJ: em reunião de março, dirigentes abordaram risco de inflação acima da meta, diz ata

Alguns dirigentes do Banco do Japão (BoJ, pela sigla em inglês) defenderam que a instituição precisa ficar atenta ao risco de a inflação do país acelerar mais do que o esperado, segundo ata da reunião de política monetária do BoJ realizada em 9 e 10 de março.

Divulgada nesta segunda-feira, 8, a ata também mostrou, por outro lado, que alguns dos nove dirigentes do BC japonês apontaram "sinais positivos" de que a economia japonesa está avançando no sentido de cumprir a meta oficial de inflação do BoJ, de 2%.

Na reunião de março, o BoJ deixou sua política monetária ultra-acomodatícia inalterada, incluindo a taxa de juros de depósitos em -0,10% e o teto de 0,50% para a variação do rendimento do bônus do governo japonês (JGB) de 10 anos.