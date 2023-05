Haddad diz que a primeira vez que ouviu nome de Galípolo para BC foi de Campos Neto

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira, 8, que a primeira vez que ouviu o nome do secretário-executivo Gabriel Galípolo como possibilidade de indicação para o Banco Central foi do próprio atual presidente do BC, Roberto Campos Neto. "Eu estava no G20, na Índia, fomos almoçar juntos (Haddad e Campos Neto), e foi a primeira pessoa que mencionou a possibilidade do Galípolo ir para o BC no sentido de entrosar as equipes do BC e Fazenda", afirmou o ministro, ao ser questionado nesta segunda por jornalistas sobre a reação do mercado à indicação de Galípolo para a diretoria de Política Monetária do BC.

Esse almoço de Campos Neto com Haddad, na Índia, foi noticiado pela colunista Célia Froufe, do Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) à época.

Haddad lembrou que Galípolo já foi presidente de banco - o secretario presidiu o Banco Fator - e é um nome conhecido dos economistas.

Disse ainda que Galípolo tem bom trânsito no Congresso e que tem feito negociações com o Parlamento, sendo coautor de todas as políticas públicas endereçadas ao Congresso.