Governo lança plano plurianual de defesa Agropecuária; veja detalhes

O Governo Federal lançou o Plano Plurianual do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (PPA-Suasa) nesta segunda-feira, 8, no Diário Oficial da União. Segundo o texto, o período de duração será entre 2023 e 2027.

O principal intuito do projeto é estabelecer os objetivos e as metas da Defesa Agropecuária no âmbito federal e estadual.

Além disso, com o lançamento do plano, é esperado que tenha-se uma visão estratégica com foco em resultados e um alinhamento entre o Ministério da Agricultura e Pecuária e os Estados e o Distrito Federal.

Outros princípios que devem ser seguidos são os de adotar uma metodologia simples e ágil, ter uma maior transparência e, por fim, realizar uma atualização periódica.

O PPA Suasa é estruturado nas dimensões estratégica, tática e operacional, onde as agências estaduais irão trabalhar nas seguintes temáticas que compõem as atividades da defesa agropecuária: