Governo do Ceará pretende finalizar Arco Metropolitano até o fim da gestão de Elmano

Com cerca de 108 km de extensão entre as cidades metropolitanas de Fortaleza, o trecho está previsto para ser implementado entre a BR-116 e a BR-222

O Governo do Ceará pretende finalizar a obra do Arco Metropolitano até o fim da gestão de Elmano de Freitas (PT).

A informação é do colunista do O POVO, Nazareno Albuquerque, em transmissão na rádio O POVO CBN. Ele frisa que Antônio Nei de Sousa, secretário da Infraestrutura do Ceará (Seinfra), quem deu a previsão para a obra.

Segundo o secretário, a obra está nos planos do governo e tem prioridade. Além disso, o afirmou que “não vai faltar a vontade política no sentido de torná-la uma realidade.”

A promessa, feita desde quando foi idealizado em 2012, é de uma rodovia que possa potencializar a movimentação de itens da pauta de exportação/importação do Ceará.

O que é o Arco Metropolitano?



O Arco Metropolitano é um projeto que tem como principal objetivo desobstruir o tráfego de veículos pesados, pelas vias da cidade, até o Porto do Pecém. Isso porque, no atual cenário, as rodovias urbanas que vão até o Porto estão sobrecarregadas com o fluxo de caminhões.

Serão cerca de 108 km de extensão entre as cidades metropolitanas de Fortaleza, com trecho previsto para iniciar na BR-116, entre as cidades de Chorozinho e Pacajus, e fará interligação com a CE-253, CE-060, CE-065, CE-455, BR-020, BR-222, até chegar a CE-155, que dá acesso ao Porto do Pecém..

Outro ponto é que o trecho a ser implantado será entre a BR-116 e a BR-222 e contará com pista simples. O restante do percurso seguirá pela já existente CE-155, que está em duplicação.

O projeto já está em elaboração e a contratação se dará na modalidade concorrência pública. Assim, as receitas da Concessionária serão obtidas, principalmente, por meio da cobrança de pedágios.

A concessão prevê desapropriação, implantação das obras, exploração da infraestrutura, operação, manutenção e conservação do equipamento, com prazo de 30 anos, sendo 2 de implantação e 28 de operação. Além disso, o valor previsto do total do contrato é de R$ 1,26 bilhão para o período estipulado.

