Arcabouço fiscal vem para controlar gastos e reduzir juros no Brasil, diz Tebet

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou nesta segunda-feira, após reunião com vice-governadores, que o arcabouço fiscal enviado ao Congresso controlará os gastos públicos e ajudará a diminuir os juros no Brasil. Além disso, ela declarou que a reforma tributária não diminuirá a arrecadação dos Estados e municípios.

"Nós pudemos passar e tranquilizá-los que o arcabouço fiscal vem para controlar gastos ajudar a diminuir os juros no Brasil para que o setor de empresariado, comerciante, setor de serviços dos seus estados possam voltar a contrair créditos, gerar emprego e renda", disse ela.

Segundo Tebet, no caso da reforma tributária, os entes da federação terão a segurança jurídica de que não sofrerão perdas e o governo ainda compensará qualquer redução de receitas por meio de um fundo.

"Também fizemos um pedido: de apoio dos vice-governadores e da vice-governadora Jade para que nos ajudem a aprovar, junto das suas bancadas, a reforma tributária, porque ela é a única bala de prata que nós temos pra que o Brasil verdadeiramente cresça com inclusão social", disse Tebet.