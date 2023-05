Contribuinte pode deduzir despesas com dependentes do IR; veja como fazer no Dei Valor

Programa de educação financeira do O POVO, Dei Valor mostra dicas para não se complicar com deduções e dependentes no Imposto de Renda. Assista agora!

Quem ainda não fez a declaração do Imposto de Renda (IR) pode estar em dúvidas sobre como deduzir despesas com dependentes. É possível deduzir da base de cálculo o valor de R$ 2.275,08 por dependente, em determinadas situações.

O Dei Valor desta semana ensina como não se complicar com esse tipo de detalhe na hora de declarar o IR.

Confira:

