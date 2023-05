O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encaminhou à Câmara dos Deputados a indicação dos nomes da deputada Alice Portugal (PCdoB-BA) e do deputado Marreca Filho (Patriota-MA) para exercerem a função de vice-líderes do Governo na Casa. A mensagem da indicação está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 5.