PMI global composto avança de 53,4 em março para 54,2 em abril

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto global subiu de 53,4 em março para 54,2 em abril, informaram nesta sexta-feira, 5, a S&P Global e o JPMorgan.

Apenas no setor de serviços, o PMI global avançou de 54,4 em março a 55,4 em abril - o quarto aumento mensal consecutivo.

O JPMorgan comenta no relatório do dado que o PMI de abril indica que a atividade econômica continuou com impulso no início deste segundo trimestre.