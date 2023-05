Haddad diz que recalibragem dos juros já poderia ter iniciado

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse, em entrevista à Rádio CBN, que o Banco Central já poderia ter iniciado a recalibragem dos juros. O Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu manter a Selic em 13,75% ao ano, o que desagradou o governo.

"Acho que já poderíamos iniciar a recalibragem da taxa de juros", disse o ministro nesta sexta-feira, 5, ressaltando que respeita a institucionalidade do Banco Central. Ele pontuou que a expectativa de inflação para 2024 já está muito moderada após os esforços da autoridade monetária.

Ainda assim, ele ponderou que, se o BC erra a calibragem nos juros para a contenção da inflação, quem paga é a sociedade. O ministro alertou para não se cair no erro de politizar todas as reflexões que são feitas sobre o trabalho do Banco Central.

Teto de gastos

O ministro também afirmou que o teto de gastos era uma regra fiscal que não sobreviveria no longo prazo e que o objetivo do governo é encontrar uma regra exequível. "Vamos para uma regra adequada, moderna que possamos cumprir, disse, na entrevista.

Haddad defendeu que a proposta de arcabouço fiscal representa um ciclo virtuoso, com a despesa correndo abaixo de receita. Sobre o prazo de ajuste, ele ressaltou que isso dependerá da receita e do resultado primário.

Mais uma vez, ele destacou o esforço feito entre Executivo e os demais Poderes. "O Executivo é parte da solução e depende de uma harmonização dos Poderes", disse, ressaltando que o governo já vê indicativos de que Judiciário e Legislativo compraram a agenda de ajuste fiscal.

Haddad relembrou que essa semana se encontrou com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e o relator do arcabouço, Claudio Cajado (PP-BA). Ele elogiou Cajado, e disse ver sensibilidade no deputado para encontrar um equilíbrio entre o fiscal e social.

