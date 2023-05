Governo publica nova política de valorização do salário mínimo; veja como fica

Na proposta, é previsto que o reajuste seja baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e no crescimento do Produto Interno Bruto (PIB)

O Governo Federal publicou uma nova política de valorização do salário mínimo nesta sexta-feira, 5, no Diário Oficial da União. Na proposta, é previsto que o reajuste seja baseado no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e no crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). Logo após a assinatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o projeto de lei foi encaminhado ao Congresso.

Além disso, o texto propõe que os índices sejam calculados tendo como referência o ano anterior. Dessa forma, o Governo espera que o poder aquisitivo da população tenha um aumento estruturado e, por outro lado, proporcione previsibilidade aos agentes econômicos, políticos e sociais quanto à valorização do salário mínimo.

Em entrevista à Rádio CBN nesta sexta-feira, 5, o Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou que o trabalhador não pode mais ser penalizado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Ficamos sete anos sem ajustar a tabela do imposto de renda e sem aumento real do salário mínimo. Essas coisas é que não dá para acontecer. Tudo recai na conta do mais fraco. E o mais forte fica contratando profissional para driblar a legislação. Isso aí não dá mais."

O que é o INPC?

O INPC é um índice calculado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para medir a variação de preços de uma cesta de produtos e serviços consumidos pelas famílias de baixa renda, ou seja, com rendimento médio mensal de 1 a 5 salários mínimos.

De tempos em tempos, o IBGE faz a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) para entender o que a população brasileira consome e, a partir dos dados da POF, o instituto constrói a cesta de produtos e serviços consumidos pelas famílias.

Neste índice, gastos básicos como transportes, alimentação, moradia possuem pesos maiores por serem essenciais para a sociedade. Assim, caso o rendimento de uma família seja o mesmo de um mês atrás, mas o dinheiro já não é capaz de comprar os mesmos produtos que no mês anterior, o índice aumenta.

O que é o PIB?

O PIB é um indicador econômico que apresenta a soma de todos os bens e serviços produzidos em uma área geográfica durante um período, que pode ser um trimestre ou um ano.

Seu principal objetivo é medir o resultado do crescimento econômico do local. Além disso, é possível perceber também quais setores da economia estão gerando mais ou menos renda. E, assim, analisar em quais setores é preciso ter mais investimento.

Mais notícias de Economia