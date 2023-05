Elevação de juros da quinta-feira não será a última, afirma dirigente do BCE

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do Banco da Estônia, Madis Müller, destacou nesta sexta-feira, 5, que a elevação de 25 pontos-base nos juros do BC europeu da quinta-feira, 4, pode ter sido menor que a anterior, mas não será a última.

"Até que ponto o (BCE) realmente terá de aumentar os juros, ninguém sabe hoje, porque depende de como a economia estará nos próximos meses e trimestres", afirmou Müller, em publicação em blog no site do BC estoniano.

Em relação aos preços, Müller disse que não há sinais claros de desaceleração do núcleo da inflação, destacando ainda que a taxa de desemprego "nunca esteve tão baixa na zona do euro".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ele também afirmou que empresas da zona do euro ainda "não têm confiança para fazer novos investimentos e contrair empréstimos".