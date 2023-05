Eletrobras diz seguir trabalhando com cenário de execução completa do projeto de Angra 3

A Eletrobras segue dialogando com o Ministério de Minas e Energia (MME) e com o Tribunal de Contas da União (TCU) em relação à conclusão das obras da usina nuclear Angra 3, que está com quase 70% das obras realizadas.

Segundo o vice-presidente de Regulação e Relações Institucionais da empresa, Rodrigo Limp, falta definir a modelagem para a operação da usina e o valor da tarifa da energia produzida, o que será feito pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE).

"Trabalhamos com cenário de execução completa do projeto, pois tem parte significativa avançada", comentou Limp, durante teleconferência de resultados do primeiro trimestre deste ano.