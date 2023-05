Comunicado do Business Wire :Life House

A Life House foi selecionada para administrar mais dois hotéis na Califórnia: o Hotel Royal em Long Beach e o Hotel La Rose em Sonoma County. A Life House agora opera sete hotéis em toda a Califórnia. Ambos os proprietários enfrentaram desafios semelhantes antes de mudar para a Life House, incluindo fadiga para acompanhar as operações do dia-a-dia e uma forte dependência de caras agências de viagens online, enquanto desejavam preservar sua conexão com a propriedade.

Hotel La Rose in Sonoma County (Photo: Business Wire)

O Hotel La Rose, uma propriedade histórica de 48 chaves no coração de Santa Rosa, recebe viajantes há mais de 100 anos. Os proprietários foram atraídos pela capacidade da Life House de aumentar a lucratividade de seu hotel, que os permite dedicar mais tempo a seus outros negócios. Para os proprietários do hotel, Lukhbir Gill, Hardeep Gill e Jim McCalligan, era muito importante preservar o charme histórico e o caráter único cultivados ao longo de um século de operações sinceras.

"Queríamos liberar nosso tempo, mas nos preocupamos profundamente com o Hotel La Rose e com a experiência especial que nossos hóspedes desfrutam há tantos anos. Portanto, nunca poderíamos vê-lo sendo sinalizado", disse Hardeep Gill. "A Life House é a solução perfeita para operar este ativo histórico de forma muito sofisticada para otimizar a lucratividade, mantendo a exclusividade e o charme de modo extraordinário."

O Hotel Royal, um hotel butique Art Déco de 1923 no badalado East Village Arts District de Long Beach, acabava de comemorar seu aniversário de 100 anos quando o proprietário Victor Beauchamp contratou a Life House para assumir a administração. "Passei 20 anos renovando e construindo nossa marca exclusiva", compartilhou Beauchamp. "Estava exausto e precisava de ajuda, mas não podia permitir que o legado de nossa família se tornasse apenas mais um hotel corporativo. A abordagem personalizada da Life House realmente nos atraiu como uma chance de maximizar o desempenho e competir com marcas de hotéis maiores e com mais recursos, mantendo o que mais amamos em nossa propriedade."

Esta é uma história familiar para os proprietários de hotéis independentes que colocam seu coração em suas propriedades, mas têm dificuldade em acompanhar os avanços tecnológicos e a crescente complexidade operacional. Desde a transição até a administração contínua, as parcerias da Life House têm um administrador de ativos dedicado, que faz a ligação com mais de 140 especialistas corporativos em todos os pilares das operações de hospitalidade, ao garantir que os hotéis empreguem os melhores sistemas e processos em todos os momentos.

Os proprietários do Hotel Royal e do Hotel La Rose foram encorajados pelo aumento de 258% no aviso de intenção quanto à administração antes da Life House, experimentado por uma propriedade histórica próxima ao Hotel La Rose. A Life House aumentou a receita e diminuiu as despesas operacionais ao automatizar as funções administrativas, elevando a lucratividade sem afetar negativamente a experiência do hóspede.

Os Contratos de Administração de ambas as propriedades foram assinados no início deste ano. Com um processo de transição eficiente, ambas já foram lançadas sob a administração da Life House.

Estamos empolgados em fazer parceria com os proprietários destes hotéis especiais, pois buscam gastar seu tempo de formas mais significativas", disse Rami Zeidan, Fundador e Diretor Executivo da Life House. "Estamos animados em continuar crescendo na Califórnia, pois há uma abundância de pitorescos hotéis independentes com atributos semelhantes a muitos hotéis que ajudamos na Costa Leste."

