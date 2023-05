Petz registra lucro líquido ajustado de R$ 19,193 mi no 1º trimestre, queda de 9,1%

A Petz encerrou o primeiro trimestre de 2023 com lucro líquido ajustado de R$ 19,193 milhões, o que representa uma queda de 9,1% ante o apurado em igual trimestre de 2022.

O Ebitda (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado somou R$ 64,9 milhões entre janeiro e março, avanço de 24,9% na comparação anual.

Já a receita líquida cresceu 21,3% no período ante um ano antes, para R$ 766,8 milhões.

O resultado financeiro nos primeiros três meses de 2023 ficou em negativo em R$ 3,1 milhões, comparado com receita de R$ 5,1 milhões registrados em igual intervalo de 2022. O resultado, segundo a companhia, é explicado, principalmente, por "menores receitas financeiras, reflexo da entrada dos recursos do follow-on no final de 2021 e maiores despesas financeiras - totalizando R$ 14,6 milhões no primeiro trimestre de 2023".

A Petz encerrou primeiro trimestre do ano com dívida líquida de R$ 42,8 milhões, que representa uma alavancagem de -0,2 vez Ebitda ajustado dos últimos 12 meses versus -1,3 vez no mesmo período do ano anterior.