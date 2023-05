Lula vai discutir PAC após voltar da Inglaterra e quer investimentos estrangeiros no programa

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que deve dar andamento à recriação do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) quando retornar da viagem ao Reino Unido, onde vai participar no fim de semana da coroação do Rei Charles III. Segundo o presidente, a iniciativa deve ter investimentos nacionais e estrangeiros.

"Agora neste mês de maio, vou na coroação do Rei Charles e, quando eu voltar, vamos ter uma reunião para lançar um novo programa de investimentos, que venham estrangeiros e brasileiros. Digo, depois das viagens que eu fiz, que poucas vezes na história o Brasil teve chance de atrair capital e investimento externo como agora", afirmou Lula, durante cerimônia de relançamento do Conselhão, realizada na manhã desta quinta-feira, 4, no Palácio do Itamaraty, em Brasília.

O presidente da República lembrou que programas que marcaram as gestões petistas anteriores, como o Minha Casa Minha Vida e o próprio PAC, surgiram de discussões no grupo consultivo.

"Tudo que vocês discutirem aqui será levado muito a sério pelo governo", acenou Lula aos integrantes do Conselho.

