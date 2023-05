Venda de veículos sobe 9,2% ante abril de 2022, mas ainda frustra

As vendas de veículos tiveram em abril alta de 9,2% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Apesar do crescimento, o mercado segue em ritmo que frustra a indústria e faz as montadoras segurarem a produção na tentativa de evitar um grande acúmulo de estoque.

Entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, 160,7 mil unidades foram comercializadas em abril, um volume ainda distante dos resultados de antes da pandemia - quatro anos atrás, as vendas chegaram a 231,9 mil veículos no mesmo mês.

Assim como em março, as vendas diárias seguiram abaixo de 9 mil unidades, porém, como abril teve cinco dias úteis a menos, a variação de um mês para o outro foi negativa em 19,2%. Agora, o crescimento acumulado desde o início do ano está em 14,4% ante igual período de 2022, com 632,5 mil veículos emplacados de janeiro a abril.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Esse avanço, no entanto, é explicado pela limitação de oferta de carros de um ano atrás, quando as linhas de montagem sofriam com a falta de componentes eletrônicos. Em 2019, uma referência "limpa" de efeitos da pandemia ou da crise de oferta, o mercado já tinha registrado 207 mil unidades a mais nos quatro primeiros meses.

Obtidos pelo Estadão/Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, com pessoas da indústria automotiva, os números estão sujeitos a leves ajustes nos balanços oficiais a serem divulgados nesta quarta, 3, pela Fenabrave, a associação das concessionárias, e na próxima segunda-feira, 9, pela Anfavea, entidade que representa as montadoras.

Estoque

Até o começo do mês passado, as montadoras registravam o maior estoque dos últimos três anos, como mostrou o Estadão, com 204 mil veículos. As vendas do primeiro trimestre deste ano, se comparadas a igual período dos últimos 17 anos, só ficaram acima mesmo de 2022, quando havia restrição de oferta em função da falta de peças.

Em abril de 2020, quando a chegada da pandemia da covid-19 paralisou as vendas, formou-se um encalhe de veículos superior a 237 mil unidades.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Tags