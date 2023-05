Taxa básica de juros é mantida em 13,75%, apesar de pressão do governo Lula

A taxa básica de juros, a Selic, foi mantida na reunião desta quarta-feira, 3, em 13,75% ao ano pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC).



A decisão foi tomada de forma unânime, com exceção de uma diretora que esteve ausente das reuniões por questões familiares. Embora tenha adotado um tom mais ameno quanto ao cenário interno, em meio à pressão do governo Lula para redução da Selic, no informe, o Copom não descartou a possibilidade de voltar a subir a taxa de juros.

“Apesar de ser um cenário menos provável, não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado”, indicou o Copom, que apontou, por outro lado, que “a reoneração dos combustíveis e, principalmente, a apresentação de uma proposta de arcabouço fiscal reduziram parte da incerteza advinda da política fiscal”.

Ainda de acordo com o comunicado do BC, “o ambiente externo se mantém adverso. Os episódios envolvendo bancos no exterior têm elevado à incerteza, mas com contágio limitado sobre as condições financeiras até o momento, requerendo contínuo monitoramento. Em paralelo, os bancos centrais das principais economias seguem determinados em promover a convergência das taxas de inflação para suas metas”.



