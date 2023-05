Número de inadimplentes no Ceará cresce 11,17%, em março

Dados do Radar do Varejo comparam índice com o mês de março do ano passado e são maiores do que a média brasileira, que é de 8,32%

Em março deste ano, o número de inadimplentes no Ceará cresceu 11,17%, comparado a março de 2022. Os dados são da mais recente edição do Radar do Varejo, da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Ceará (FCDL-CE) e do SPC Brasil.

No Brasil como um todo, o avanço foi de 8,32%. O valor médio devido por cada negativado chegou a R$ 3.476,2. Tanto na comparação mensal quanto na anual, a inadimplência tem crescido acima da média nacional, no Ceará, conforme a pesquisa.

Devedores têm entre 30 e 49 anos

Ainda conforme o levantamento, maior parte dos negativados está na faixa etária dos 30 e 49 anos, o que corresponde a 25,5%, seguida da faixa etária dos 40 a 49 anos, com 21,7%.

Os bancos são os maiores credores, com 58,6% das dívidas em atraso. Isso ainda levanta outro ponto, que são as taxas de juros elevadas de dívidas neste segmento.

Em seguida, vem os setores de prestação de serviços essenciais, água e energia elétrica, somando 18,9% das dívidas em atraso no Ceará. O comércio aparece em terceiro lugar, com 10%.

Apesar do estado do Ceará apresentar um alto índice de inadimplência, comparado ao País, o presidente da (FCDL CE), Freitas Cordeiro, vê com otimismo a alta de compras no comércio.

“Em uma quadra tão difícil como essa, nada melhor que sermos alimentados pela certeza de que o mercado está aquecido e que nos encontramos em curva ascendente”, destaca.

A pesquisa ainda mostra a evolução do número de consultas a consumidores realizadas pelo comércio. No Ceará, as consultas cresceram 10,4% em março.

Maior parte dos endividados são mulheres



Os dados destacam ainda que, do total de consumidores consultados, 65% são mulheres. Além disso, 11,6% estavam com o nome negativado no momento da consulta e 88,4% estavam adimplentes.

O Radar do Comércio Cearense é uma publicação da FCDL-CE, que busca, como explica Freitas Cordeiro, reunir e analisar indicadores relevantes para que empresários do setor varejista possam balizar suas ações em fontes dignas de credibilidade.

