Fed retira trecho que antecipava aperto adicional e deixa em aberto possibilidade de pausa

O Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) retirou de seu comunicado de política monetária divulgado nesta quarta-feira, 3, trecho em que afirmava que "o comitê antecipa que algum aperto adicional na política pode ser apropriado a fim de manter uma postura na política monetária suficientemente restritivo para a inflação retornar à meta de 2% com o tempo". Agora, em substituição, o comunicado afirma que "para determinar a extensão em que aperto político adicional possa ser apropriado para levar a inflação de volta à meta de 2", o Comitê levará em conta "o aperto acumulativo da política monetária".

O texto desta quarta-feira ainda diz que será levado em conta o intervalo de tempo até o efeito da política monetária para a atividade econômica e a inflação, bem como os "acontecimentos econômicos e financeiros".

Em comentário no Twitter, Mohammed El-Erian, atualmente ligado à Universidade Cambridge, observa que essa mudança no texto deve levar os mercados a interpretar que o Fed está "sinalizando uma altamente condicional pausa para junho", o que também deve receber mais clareza na entrevista coletiva de Jerome Powell no período da tarde desta quarta-feira.

